Comitato promotore per la costituzione del contratto di fiume Basso Biferno-Costa Adriatica Sinarca, domani l'incontro promotore a Termoli

Tutela e salvaguardia del patrimonio naturale attraverso la valorizzazione dei territori attraversati da percorsi fluviali e corsi d'acqua. Uno scopo alla base del progetto dei contratti di fiume: programmazione innovativa che punta a sviluppare e orientare pratiche sostenibili nella nostra regione. Domani, mercoledì 20 febbraio 2019, nella sede dell'aula Adriatica dell'UniMol a Termoli, in via Duca degli Abruzzi, ci sarà la presentazione ufficiale del Comitato promotore per la costituzione del contratto di fiume Basso Biferno-Costa Adriatica Sinarca. L'appuntamento è fissato alle 15.