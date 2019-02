Prima commissione consiliare, arriva il parere favorevole per la pdl sullo studio della criminalità organizzata

Si è riunita in mattinata, presieduta dal suo Presidente Andrea Di Lucente, la I Commissione Consiliare permanente. Nel corso della seduta la Commissione ha reso all’unanimità parere positivo alla proposta di legge regionale, contraddistinta con il n. 44, di iniziativa dei Consiglieri Andrea Di Lucente e Vittorio Nola, avente ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2018, 9 – istituzione della Commissione speciale a carattere temporaneo di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise”. La Pdl passa ora all’esame del Consiglio regionale per le successive determinazioni. Il Presidente Di Lucente ha poi nominato, a norma di Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea consiliare, il Consigliere Antonio Tedeschi, relatore per la proposta di legge regionale n. 36 di iniziativa dei Consiglieri Di Lucente, Micone, D’Egidio, concernente la “Legge sulla Montagna”.