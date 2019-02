Primarie Pd, Facciolla: San Martino la mia piazza Grande

Il partito democratico è pronto per le primarie del 3 marzo. Tra i candidati alla segreteria c'è Vittorino Facciolla. Consigliere regionale eletto con più di 4mila voti lo scorso aprile. Nelle sue liste candidati di spicco come ci spiega nella nostra intervista realizzata questa mattina. Ieri in consiglio anche un bel siparietto scherzoso con il presidente Toma. Ma Facciolla resta un uomo di sinistra e libero. Come dimostrano le liste che ha presentato. Il suo sogno? Trasformare la piazza di San Martino in Piazza Grande per dimostrare il suo sostegno a Nicola Zingaretti. I suoi candidati? Ci sta anche chi vota per Martina e Giachetti.