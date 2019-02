Cavaliere invia il piano di immissione delle trote fario e apre la stagione della massima  collaborazione: “Dialogo e trasparenza nell’interesse di tutti”

E’ stato inviato a tutte le associazioni di pesca sportiva il piano di immissione delle trote fario, effettuato nello scorso mese di dicembre, al fine di garantire trasparenza e coinvolgere fino in fondo gli appassionati presenti sul territorio regionale. Intendo anche in questo campo instaurare un proficuo rapporto di collaborazione nell’interesse generale e con l’obiettivo di creare perfetta sinergia tra la tutela del patrimonio ambientale e la valorizzazione dell’attività di pesca sportiva in Molise.

Nicola Cavaliere