Preghiera interreligiosa per la Pace, l'appello di solidarietà del consigliere Gabriel Paolone

Ringrazio Diego De Martino in primis e l'Azione Cattolica diocesana per avermi dato questa opportunità di portare testimonianza in questa V edizione della Preghiera interreligiosa per la Pace, tenutasi ad Isernia Domenica 17 febbraio 2019, inerente la mia esperienza politica ed il rapporto con la fede, ma soprattutto, e di questo ne sono felice, per avermi identificato e scelto come esempio di colui che rappresenta la Buona Politica a servizio non solo della comunità ma della e per la pace. Sono fermamente convinto che la politica necessita di tornare a svolgere quel ruolo di ed al servizio per la comunità e per la gente. È necessario tornare a prestare attenzione ai semplici gesti quotidiani, alla stretta di mano che da Pace, al regalare un sorriso che da ed infonde speranza, a rappresentare quel esempio da seguire per la nuove generazioni che saranno i cittadini e gli amministratori del futuro. Questo in breve oltre alle numerose iniziative poste in essere, è stato ciò che ha contraddistinto il mio cammino in cinque anni per la comunità che orgogliosamente rappresento. Condivido con voi anche un aspetto umano, prima che sociale e poi amministrativo, in questa circostanza l'uno non esclude l'altro, che oggi più che mai mi sembra appropriato visto il tema dell'evento.

Convintamente, come amministrazione comunale, nel febbraio del 2015 abbiamo aderito allo Sprar(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) Accogliendo 8 minori non accompagnati. Allacciandomi ai sette ingredienti che rappresentano i colori dell'arcobaleno, per la Pace, abbiamo inteso, più che amministrativamente, umanamente, dare accoglienza nello spirito cristiano, rispetto alla persona umana, misericordia a chi in quel momento necessitava di un aiuto, il provare a dare loro una nuova dignità, la condivisione di nuove culture popolari, con alla base il coraggio di infondere in una cultura popolare questa tanto sponsorizzata quanto diventata, ormai, forma quotidiana di Razzismo, non solo culturale ma anche territoriale.

Gabriel Paolone

consigliere comunale di Cerro al Volturno