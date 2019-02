Oristano, fanno buu a Salvini: due contestatori denunciati per resistenza

Hanno semplicemente gridato buu al ministro degli interni Matteo Salvini e per questo sono stati denunciati. Lo racconta il quotidiano on line www.lanuovasardegna.it. E' accaduto a due giovani oristanesi. Che sono stati identificati il giorno del comizio del ministro Matteo Salvini a Oristano del 16 gennaio. Secondo quanto racconta il quotidiano sardo i due avrebbero protestato di fronte all'intevento della polizia e per loro sarebbe poi scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Il caso è stato sollevato alla Camera dalla deputata sarda Romina Mura che ha preannunciato anche un'interrogazione.

"Mentre il ministro Salvini scappa dal processo - ha detto la parlamentare del Pd - due ragazzi oristanesi sono stati denunciati per avergli semplicemente gridato un buuu". Una terza ragazza sarebbe stata identificata grazie alla videosorveglianza e denunciata per l'affissione di alcuni manifesti che contestavano la politica sull'immigrazione del ministro.

Il caso esce fuori dopo che proprio in Sardegna alcuni contestatori si sono avvicinati a Salvini fingendosi fans e ricordandogli la storia dei 49 milioni che la Lega deve restituire.