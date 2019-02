Isernia: Alcoltest rifiutato dopo l’incidente, scatta la denuncia da parte dei Carabinieri

Nelle ultime ore i Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno eseguito mirati controlli straordinari sulle strade per contrastare il pericoloso fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol.Un uomo residente in provincia si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti mediante l’etilometro. L’automobilista, a seguito di un incidente stradale senza feriti avvenuto in questo centro, ha rifiutato l’alcoltest.I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia lo hanno quindi denunciato. Il reato imputatogli è quello di rifiuto di sottoporsi all’accertamento di stato di ebrezza alcolica. Al 30enne è stata inoltre ritirata la patente di guida e l’autovettura affidata al proprietario.