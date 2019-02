Gara Promozionale “Scia con Bianca” sulle piste di Prato Gentile a Capracotta

Dopo il successo degli anni passati torna la “Scia con Bianca”, per stare insieme e divertirsi sugli sci! Il prossimo 10 Marzo 2019 si terrà la 3a edizione della Gara Promozionale "Scia con Bianca" sulle piste di Prato Gentile, l'evento è organizzato dalla Prato Gentile 2.0 e dalla Scuola Italiana Sci Capracotta. L'obiettivo della manifestazione, che negli scorsi ha richiamato tantissimi appassionati degli "sci stretti", è quello di diffondere sempre più la pratica di questo meraviglioso sport, da sempre presente nella tradizione capracottese, e trasmetterne la pratica alle nuove generazioni. Lo sci di fondo permette di vivere la natura e la montagna in modo sano e genuino, per questo è molto adatto per i più piccoli! La gara è aperta a tutti gli sciatori di tutte le età e si svolgerà sull’Anello Turistico di 4 km, per i bambini sotto i 10 anni è previsto un percorso ridotto di 2 km.

PROGRAMMA: ore 9:30 Iscrizioni presso la Scuola Sci ore 10:30 Partenza Gara Promozionale ore 11:00 - 12:00 Ristoro per tutti all’arrivo ISCRIZIONI: 7€ TESSERATI FISI 10€ NON TESSERATI FISI Per ulteriori info e prenotazioni: Cell./WhattsApp: 3663352947 Email: info@pratogentile.net