Amministrative 2019, pronta a scendere in campo la moderata "Campobasso del futuro"

L'Associazione Politico-Culturale 'Campobasso del Futuro' è stata costituita da un gruppo di persone animate dalla volontà di dare il proprio contributo per la città di Campobasso, in vista delle elezioni Amministrative 2019.

Una unione di cittadini, con diverse professionalità, tutti animati dalla volontà di poter fare qualcosa per lo sviluppo sociale ed economico del territorio cittadino, che negli ultimi anni ha visto l'emigrazione di tanti giovani.

L'Associazione, di area moderata, si propone di rafforzare la coalizione di centrodestra con la volontà di portare il contributo delle proprie idee, frutto della concertazione tra i candidati consiglieri comunali, al futuro candidato sindaco che la coalizione stessa condividerà.

L'esperienza del civismo, accanto ai partiti tradizionali, risiede nella maggiore apertura e flessibilità di un movimento rispetto ai partiti tradizionali, quest'ultimi comunque fondamentali nell'ottica di coalizione.

L'entusiasmo dei cittadini, che hanno aderito all'AssociazionePolitico-Culturale 'Campobasso del Futuro', è la forza di un gruppo pronto per occuparsi dei problemi della città e per lavorare su iniziative propositive in favore della comunità.

L'attuale dilagante populismo può essere superato attraverso una giusta miscela tra la politica organizzata in partiti e la comunità sociale operante in movimenti. Una condivisione di programmi e di idee con l'ambizione di porre il cittadino, da protagonista, nella condizione di controllare la classe politica, dettandone l'agenda delle priorità.

L'Associazione Politico-Culturale 'Campobasso del Futuro' punta a sottoporre alla politica gli obiettivi da raggiungere, ovvero ciò di cui i cittadini necessitano.

