Morti in Molise: prima discussione al TAR sul ricorso del Forum al piano della Regione

Contestare il piano sanitario sulle emergenze e urgenze in ambito di malattie tempo dipendenti. E' questo il succo di un ricorso presentato al Presidente della Repubblica da parte del Forum della Sanità. In Molise con il dilatarsi dei tempi previsti dal nuovo piano, secondo il Forum, si sarebbero verificate una serie di morti sospette in sanità che hanno preoccupato i cittadini. Il caso è stato assegnato al Tar Molise e oggi è stata discussa la prima udienza. Vediamo come è andata nel racconto sul video del presidente del Forum Italo Testa.