Gestione e trasporto di rifiuti. Scattano sanzioni da parte dei Carabinieri Forestali

Nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dello smaltimento illecito di rifiuti, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Forlì del Sannio hanno fermato un camion che trasportava, per conto di una ditta, rifiuti speciali sprovvisto del prescritto formulario di identificazione. Per la violazione accertata, all’autotrasportatore è stata applicata una sanzione amministrativa per un importo di oltre tremila euro.