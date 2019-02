Minore denunciato per furto

Personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un giovane albanese di anni 15 che nella scorsa nottata si è reso responsabile di furto aggravato ai danni del chiosco di frutta sito in questa Via Monte San Michele.

L’intervento della Squadra Volante è stato richiesto da un extracomunitario ospite della struttura “Casa degli Angeli”, il quale dopo aver sentito strani rumori si è allertato e ha notato che un giovane, dopo aver infranto i vetri del chiosco, si stava dando alla fuga. L’extracomunitario ha inseguito e bloccato il giovanissimo ladro aspettando l’arrivo della polizia, prontamente giunta sul posto. Il giovane minorenne identificato dagli operatori veniva accompagnato presso gli uffici di polizia per le competenze di rito. A seguito di perquisizione addosso allo stesso venivano rinvenute numerose monete da euro 0,50, 1 e 2 euro che erano state asportate dalla cassa del negozio. I proprietari del chiosco di frutta si sono recati presso la Questura per sporgere denuncia e nella stessa circostanza gli veniva restituita la refurtiva. Il minorenne colto in flagranza di furto, si era allontanato dalla casa famiglia di Sant’Agapito dove era stato affidato con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Considerato che il giovane si è reso responsabile del reato di furto aggravato è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e riaffidato alla responsabile della Casa Famiglia che raggiungeva gli uffici di polizia dopo essere stata avvisata.

Campobasso, 22 febbraio 2019