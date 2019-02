Due donne contro Mazzuto: ecco la ritrovata unione di Calenda e Romagnuolo

La lega del Molise finalmente parla donna. Lo dimostra un comunicato stampa congiunto delle consigliere regionali Aida Romagnuolo e Filomena Calenda.

Nel quale si specifica che è convocata per domani mattina, sabato 23 febbraio 2019, alle ore 10, nella sala conferenza del Consiglio Regionale del Molise, a Campobasso, in via IV Novembre, una conferenza stampa dei consiglieri regionali del gruppo Lega Salvini Molise, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda. Nell’incontro con la stampa saranno rese note le posizioni politiche del suddetto gruppo consiliare.

Politiche che sono state messe in discussione dal un post flash di ieri sera in cui la presidente della IV Commissione consiliare attaccava a viso aperto l'assessore regionale non eletto dal popolo Luigi Mazzuto.

"Buonasera, Mazzuto devi lasciare il posto che non ti spetta - tuona Calenda- hai avuto la fiducia di Matteo Salvini ma in Molise stai facendo solo guai ..le associazioni segrete ti fanno un baffo, mi spiace averlo capito solo ora !!! Fatti eleggere dal popolo".

Sentita al telefono la presidente della IV commissione consiliare ha confermato di non voler abbandonare il partito di Salvini al pari della capogruppo Romagnuolo la quale ha sempre sostenuto che all'unico a cui risponde è il ministro Matteo Salvini. Negli ultimi mesi a scontrarsi erano state sempre le due consigliere elette, ora sembrano aver trovato unità. E la lettera scarlatta pende sul capo dell'assessore non eletto dal popolo.