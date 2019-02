Primarie Pd, Facciolla alla presentazione delle sue liste: vogliamo un partito di governo

Unione per Facciolla e Democratici per Facciolla. Due liste che richiamano i colori e il simbolo del Partito Democratico. Un mosaico che raggruppa le 120 anime che fanno parte del Pd e che appoggiano il consigliere regionale di San Martino in Pensilis. Niente simboli e nomi che richiamano il nazionale. Si perché anche se Vittorino Facciolla ha dichiarato da subito insieme ai capolista Maria Concetta Chimisso (vicesindaca di Termoli) , Lorenzo Coia (Presidente della Provincia di Isernia) e a Bibiana Chierchia (vicesindaca di Campobasso) di essere per la mozione nazionale che fa capo a Nicola Zingaretti, tra i sostenitori di Facciolla e anche nelle liste stesse c'è anche chi a livello nazionale si riconosce nelle mozioni di Maurizio Martina e Bobo Giachetti. Uno su tutti nelle liste regionali l'assessore comunale di Campobasso Pietro Maio, che non ha fatto mistero di sostenere l'ex ministro delle politiche agricole.

"Centoventi candidati - ha sostenuto Facciolla - che rappresentano tutto il territorio molisano da Sesto Campano a Campomarino Lido". Passando anche per l'altomolise. Tra i nomi di spicco quello del sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi che però oggi non era a Campobasso. Assente per motivi istituzionali (la riunione del Pse a Madrid) anche la consigliera regionale Micaela Fanelli candidata in 57esima posizione nella lista capeggiata dalla vicesindaca di Termoli.

Tra gli altri candidati ci sono segretari di circolo, amministratori comunali e perni principali del partito come Antonio D'Alete e la vicesindaca di Santa Croce di Magliano Maria Florio. C'è anche il sindaco di San Martino in Pensilis, erede della politica di buona amminisfrazione che fu di Vittorino Facciolla.

Come vuole il partito chi si candida alla segreteria? Lo vuole propositivo e capace di tornare al governo per contrastare le politiche sbagliate effettuate sia a livello nazionale che regionale. Poi una stoccata all'avversario della lista Piazza Grande Michele Durante.

"Non affiderei mai il partito a chi viene da fuori e che fino all'altro ieri era in Leu - ha rimarcato- qui nelle nostre liste soltanto persone che hanno fatto sempre parte del Partito e della sua storia".

Dello stesso parere il capolista della lista Democratici per Facciolla, il presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia. Tra i sostenitori anche il candidato alla segreteria nazionale della mozione Martina, Nicola Messere. Ha fatto il suo endorsement a Facciolla dicendo: "voto un iscritto non un salvatore della situazione che viene da altrove".

Per vedere tutta la diretta facebook cliccare qui.