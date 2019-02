Controlli di polizia veterinaria da parte dei Carabinieri Forestali. Scatta una sanzione ad una azienda agricola

Controlli di polizia veterinaria da parte dei Carabinieri Forestali su tutto il territorio della provincia di Isernia. Militari della locale Stazione Carabinieri Forestale hanno controllato un’azienda agricola dell’hinterland isernino, riscontrando la mancata registrazione di un equino. Al proprietario dell’animale è stata notificata una sanzione amministrativa di seicento euro per non aver effettuato le previste comunicazioni agli enti preposti per il passaggio di proprietà a seguito della vendita dell’animale al titolare dell’azienda.