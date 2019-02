Salvini gela Romagnuolo e Calenda: non parleranno mai più a nome della lega

"Le due consigliere regionali Aida Romagnuolo e Mena Calenda non parleranno più a nome della Lega. Abbiamo bisogno di persone che lavorano in silenzio e non di chi fa solo personalismi".

Con queste dichiarazioni il ministro degli Interni Matteo Salvini risponde alla conferenza stampa di questa mattina dove le due consigliere sfiduciavano l'assessore Mazzuto. Questo significa che la Lega in consiglio ha perso, almeno per Salvini le sue rappresentanti. Questo significherà che la situazione della maggioranza è tutta in divenire. E che ha prevalso per Salvini la logica dei nominati e non degli eletti. Una decisione che farà male al partito in vista delle elezioni amministrative di Campobasso e Termoli. La telenovela è appena all'inizio. Dopo solo un'ora questa la risposta della consigliera Calenda a Salvini: "1230 preferenze, eletta dal POPOLO, non nominata dal partito , lavoro a testa china per i molisani e lo farò fino alla fine del mio mandato. Ho sfiduciato l’Assessore Mazzuto e lo rifarei senza paura, non rappresenta i molisani perché non eletto dal Popolo. Grazie per tutto l’ affetto che mi state dimostrando.posso parlare anche senza simbolo!!!"