A Trivento la camminata in "rosa" per raccolta fondi finalizzati allo screening mammario

Pronti , partenza via! Prima Edizione di Stravento: La Folata delle SuperDonne a Trivento. L'appuntamento è per il 10 Marzo alle ore 10 per una camminata non competitiva di sole donne con l'obiettivo di una raccolta fondi per l'acquisto di una attrezzatura per la prevenzione del tumore al seno da donare al poliambulatorio ASReM di Trivento e sono invitate a partecipare alla camminata tutte le donne di Trivento e dei paesi limitrofi. .

La lodevole iniziativa e' stata organizzata dall'Associazione Un Filo Che Unisce: Trivento Città dell'Uncinetto. Le "uncinettine" di Trivento ancora una volta si distinguono per le loro iniziative fantasiose, creative tutte finalizzate a scopi benefici. Ricordiamo che le "uncinettine" triventine guidate dall'artista del ricamo Lucia Santorelli, hanno realizzato il tappeto più lungo del mondo, l'albero di Natale completamente fatto ad uncinetto,gli addobbi natalizi della cittadina con rotelle lavorate con cotone bianco, di varie grandezze e disegni differenti e stanno lavorando al progetto per la Pasqua, un concorso per unire il ricamo con la tradizione dolciaria Oramai le uncinettine sono simbolo di tenacia, fantasia, passione, prevenzione, amore per il proprio paese,sono una vera risorsa che sta dando i suoi frutti