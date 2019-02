Primarie Pd nazionali e regionali: tutte le indicazioni sul voto del 3 marzo

Siamo all’ultima settimana prima del 3 marzo. Il giorno nel quale il Partito Democratico sceglierà il suo segretario nazionale e quello regionale del Molise. Le elezioni primarie si svolgeranno domenica 3 marzo. I seggi saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

COME SI VOTA

Per quanto riguarda il nazionale i candidati sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. A loro sono collegate le liste di candidati locali che andranno a comporre l’assemblea nazionale. Anche il Molise, come le altre regioni ha i suoi nomi. Basta tracciare una x sul nome del candidato prescelto e il voto andrà anche alla lista collegata. In base a un sistema proporzionale ottenuto dai candidati si andrà successivamente a comporre l’assemblea.

Per il regionale, lo ricordiamo, i candidati sono Vittorino Facciolla, Stefano Buono e Michele Durante. Al primo candidato sono collegate due liste mentre agli altri una lista a testa. Stesso discorso del nazionale come modalità di voto. Tracciando la x sul nome del segretario il voto si estende alla lista. Nel caso di Facciolla si può anche scegliere su quale delle due liste far confluire la propria preferenza.

DOVE SI VOTA

Si vota il 3 marzo nei gazebo che il partito democratico andrà ad organizzare. Tutte le info su www.pdprimarie2019.it. Per quanto riguarda il Molise il comitato organizzatore delle primarie sta ancora stabilendo in quali comuni sarà possibile votare e come sarà organizzata la mappa dei seggi.

CHI VOTA

Votano innanzitutto tutti gli iscritti al Pd ma non solo. Le elezioni primarie del partito democratico sono aperte anche a tutte le persone che si riconoscono nella mission del partito. Questa regola vale sia per le primarie nazionali che per quelle regionali. Votano ovviamente quindi tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali.

Ma tramite la preregistrazione on line sarà possibile ammettere al voto anche altre categorie di elettori. Andando all'indirizzo http://bit.ly/primariePD2019

La preregistrazione online, aperta fino alle ore 12 del 25/2/2019, possono essere ammessi tutti coloro che non sono iscritti alle liste elettorali: i giovani tra i 16 e 18 anni, i cittadini comunitari residenti in Italia ed i cittadini di altri Paesi con regolare permesso di soggiorno. La preregistrazione è obbligatoria anche per chi intende votare in una regione diversa da quella di residenza.