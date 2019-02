Maltempo, torna la neve in Altomolise e Molise centrale

Torna la neve nelle zone dell'Altomolise e del Molise centrale. Una perturbazione di media intensità si è abbattuta dalle 14 su tutto il territorio portando alla caduta di copiosi fiocchi. Per ora la situazione è sotto controllo e la coltre bianca ha raggiunto quota pochi centimetri. Nevica a Capracotta, nevica ad Agnone e anche nel capolugo di regione. La colonnina di mercurio è di pochi gradi sotto lo zero. Si attendono le prossime ore per eventuali decisioni dei sindaci in merito alla chiusura degli edifici scolastici. La situazione meteo della giornata di domani, stando alle previsioni di meteo in Molise dovrebbe essere buona con cielo sereno e aumento graduale delle temperature.