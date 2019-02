Elezioni provinciali a Isernia, si vota il 24 marzo: presentazione delle liste entro lunedì prossimo

L’Ufficio Elettorale, con sede presso il Palazzo della Provincia di Isernia, VI piano ala “A” – rimarrà aperto nei giorni di domenica 3 marzo 2019 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e lunedì 4 marzo 2019 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 per la ricezione delle liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio Provinciale previsto il 24 marzo

Si considerano presentate entro i termini suindicati le liste dei candidati consegnate materialmente nella sede suindicata dell’Ufficio Elettorale nelle mani di un componente l’Ufficio medesimo entro il termine finale delle ore 12:00 del 4 marzo 2019. A tal fine si ricorda che il Consiglio Provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica nei Comuni della provincia di Isernia in base all’elenco degli aventi diritto al voto, formalmente approvato dall'ufficio elettorale della Provincia con provvedimento n. 1/prot. n. 2051 in data 21/02/2019 e pubblicato sul sito web della Provincia nell’apposita sezione “Elezioni provinciali 2019”, composto da 600 elettori.

L'elezione dei Consiglieri Provinciali avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di liste dei candidati sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Le liste dei candidati al consiglio provinciale devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10) e non inferiore alla metà degli stessi (5).

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi; pertanto, le liste composte di 10 candidati dovranno assicurare una presenza dell’altro sesso non inferiore al numero di 4. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014. Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste, nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono contenute in apposita regolamentazione operativa approvata dalla Provincia di Isernia, con deliberazione presidenziale n. 57 del 02/09/2014 così come integrata con deliberazione presidenziale n. 44 del 29/9/2015, consultabili ed acquisibili direttamente dal sito web istituzionale dell’Ente www.provincia.isernia.it nell’apposita sottosezione “Elezioni provinciali 2019”.