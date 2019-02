Nuovi vigneti, le domande entro il prossimo 31 marzo

A partire dal 1 gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati e reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi dei decreti ministeriali 1213 e 12272 del 2015, 527 del 2017 e 935 del 2018. Le autorizzazioni sono concesse ai richiedenti che presentano apposita domanda presso le competenti associazioni di categoria.

A tal proposito, l’assessorato regionale all’Agricoltura rende noto che per quanto concerne la campagna vitivinicola 2018/2019 le domande vanno presentate entro e non oltre il prossimo 31 marzo. Per maggiori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi agli uffici di via Vico a Campobasso.