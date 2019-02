Travaglio si occupa dei funerali di Marella e tralascia quelli del M5S

Nei giorni successivi alle elezioni sarde del 24 febbraio scorso, gli articoli di fondo di Marco Travaglio, attesi da molti, considerato il suo dichiarato impegno a favore dell’azione politica dei 5S, hanno riguardato,

una sua rubrica “Ma mi faccia il piacere” in cui si diletta a prendere in giro politici e, soprattutto, i suoi colleghi giornalisti per frasi da questi dette e, da lui, ritenute inadeguate o risibili. Martedì 26 , i funerali di Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli.

Or passi per lunedì, considerato che i dati di cui si poteva disporre facevano riferimento a exit-poll rivelatisi peraltro sballati in alcuni aspetti. Ma quello di martedì supera ogni più logica considerazione, salvo quella che lui adora prendersela con i suoi colleghi. Ma dovrebbe esserci un limite. Le elezioni sarde segnano uno spartiacque molto inquietante per le sorti del Governo, per le riforme in atto o richieste, per l’economia italiana e , in particolare, per le sorti del movimento da lui difeso ad ogni piè sospinto e lui, il travagliatore, si occupa di Marella Agnelli!! E come se ne occupa? Redarguendo e irridendo i suoi colleghi perché avrebbero dedicato alla nobildonna piemontese paginate che la signora non avrebbe meritato.

Chiude la sua articolessa con questa frase: “I giornalisti italiani hanno sempre bisogno di padroni e, quando ne perdono uno, lacrimano per un paio di giorni. Poi corrono a cercarsene un altro”.

Da parte sua, il giornalista Travaglio, travagliatore di gente viva e morta, ha bisogno di carne da azzannare. Dopo averla scarnificata, corre a cercarne altra da azzannare. Per il suo Fatto Quotidiano, i fatti sono un’appendice forse fastidiosa. E il fatto che i 5S abbiano preso una china pericolosa a causa della loro incompetenza, superficialità, ingenuità, per Travaglio è un fatto che non merita attenzione.