Consiglio Regionale, parte la protesta contro Mazzuto della base della Lega

Mazzuto a casa. Questo lo slogan della base della Lega che in questo momento sta chiedendo l'autorizzazione per la manifestazione pro Romagnuolo e pro Calenda annunciata in questi giorni sui social network.

Intanto in questo momento, prima dell'avvio del Consiglio Regionale, c'è in programma la riunione capigruppo. A cui partecipano anche le minoranze di Pd e Cinque Stelle. Ufficialmente serve per decidere di cosa si parlerà in consiglio ma c'è da giurarci che si parlerà anche del caso Lega. Prima di questa riunione ogni capogruppo si sta confrontando col partito di riferimento.