Consiglio Regionale, niente discussione contro Mazzuto: le minoranze e la Lega abbandonano l'aula

Dieci voti a dieci. Con questo pareggio la maggioranza in consiglio regionale ha dimostrato di non esistere. Ma per un pelo hanno deciso di non discutere la mozione di sfiducia che Pd, Movimento Cinque Stelle e le consigliere leghiste Aida Romagnuolo e Filomena Calenda avevano presentato nei confronti dell'assessore Luigi Mazzuto. Che in aula e ai giornalisti non ha dichiarato mezza parola tanto da meritare dalla base della lega l'appellativo di "assessore muto".

In aula per chiedere la discussione della stessa sono intervenuti i consiglieri Romagnuolo, Calenda, Fanelli, Facciolla e Greco. A difendere la posizione del Governo regionale il presidente Toma.

La mozione è stata spiegata in aula da Aida Romagnuolo che però precisa che per ora non è contro tutta la Giunta ma solo contro l'assessore Mazzuto. Filomena Calenda aggiunge che la Lega regionale al contrario di quella nazionale, in questo momento, non ha alcuna rappresentanza nella Giunta Regionale. Una lega che a detta di Calenda " organizza riunioni carbonare" e non rivendica la candidatura a livello amministrativo per la Lega dei sindaci di Campobasso e Termoli.

Tocca a Fanelli e Facciolla spiegare l'inconsistenza politica di una maggioranza che non esiste più. Mazzuto è stato definito politicamente debole. Facciolla aggiunge: "la maggioranza non si aspetti aiutini dal Pd".

Greco aggiunge che siamo nelle sabbie mobili di una maggioranza sfaldata e che Toma nella sua azione politica è il curatore fallimentare di Paolo Di Laura Frattura.

Dopo la bocciatura in aula di questa discussione le minoranze hanno abbandonato l'aula bloccando l'intera discussione del consiglio regionale.