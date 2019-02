Agnone: si mette alla guida senza la patente. Beccato dal sistema di videosorveglianza del Comune e denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agnone hanno denunciato un 30enne del luogo, già gravato da numerosi precedenti e sottoposto a misura di prevenzione.

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, gli uomini in divisa notavano l’autovettura del giovane parcheggiata per le vie del centro. Decidevano così di controllare le immagini del sistema di videosorveglianza comunale per accertare se il proprietario dell’autovettura, a cui era stata già ritirata la patente di guida, si fosse posto comunque alla guida. Le immagini non facevano altro che confermare l’ipotesi dei militari e per il 30enne è scattata così la denuncia.