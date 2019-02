“Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche”., approvata la mozione Pallante Cefaratti

Nella seduta odierna del Consiglio regionale è stata approvata, all’unanimità dei presenti, la mozione a firma dei consiglieri Gianluca Cefaratti e Quintino Pallante avente ad oggetto il “Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con la mozione si impegnano il Presidente della Giunta regionale Toma e l’Assessore al ramo Di Baggio a “riavviare” immediatamente le procedure per varare un nuovo piano che possa superare le criticità del piano approvato nella seduta del Consiglio regionale del 15 gennaio.