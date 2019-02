Agnone e il caso della pecora sull'albero, l'autore della foto spiega in un video: l'animale era lì nessun fotomontaggio grazie a chi ha creduto in me

Ieri quasi per gioco abbiamo postato una foto di Gianluca Diana, un giovane agnonese, con un podere a conduzione familiare in una contrada agnonese di nome Colle Lapponi. La foto mostrava una pecora di circa 40 kg su un albero. Gianluca da noi sentito ci riferiva che tornando dal lavoro ha trovato la pecora sull'albero, e siccome tirava un vento fortissimo, ha pensato che il vento l'avesse sbattuta sull'albero. Una volta postata la notizia tra il serio e il faceto migliaia e migliaia di commenti, condivisioni,like sui social, tali da far divenire virale la notizia. Molti i commenti divertiti, increduli,la foto si prestava alle piu disparate battute, e in molti hanno ipotizzato un fotomontaggio, vista la natura scherzosa e giocherellona di Gianluca. Ma dopo aver letto i commenti oggi Gianluca ci ha inviato un video dove mentre zappa un campo si lascia andare a delle considerazioni, e si mostra chiaramente dispiaciuto per non essere stato creduto e addirittura e' stato offeso naturalmente insieme a noi della redazione che abbiamo diffuso. Il video e' registrato in dialetto agnonese stretto e noi lo traduciamo:

"Oggi si zappa, il contadino per campare deve zappare. La storia della pecora e' una storia seria e vera , io ancora non soffro di allucinazioni o storie simili, ho 40 anni , l'intelletto ancora ce l'ho e non mi cambierei con nessuno. Non mi fate polemiche, sono tornato dal lavoro e ho trovato la pecora sull'albero, se è stato il vento, un animale o se si è abbattuta da sola sull'albero, ,o si è spaventata non so dirlo esattamente ma io l'ho trovata sull'albero. Ho pensato che la causa fosse il vento perchè qui ieri era fortissimo, sembrava stesse per arrivare un terremoto, volava tuttoi.

Quindi vi ringrazio per le tante vostre polemiche,ma io ho detto la verità e continuo a dire la verità, l'ho trovta sull'albero,. non credo di aver fatto nulla di male, ho raccontato semplicemente l'accaduto. Con una foto volevo solo condividere quello che e' successo. Ringrazio tutti i miei amici che non mi hanno creduto, l'amicizia dove sta? prendiamola a ridere , non sono queste le cose serie, però dispiace non essere creduto. Io continua a zappare perchè tra un po' diventa buio"

Il dispiacere di Gianluca per non essere stato creduto è il nostro dispiacere, Mai e poi mai negheremo spazi di visibilità a persone come lui, persona di umili origini contadine, lavoratore infaticabìbile, dai saldi valori e solide radici e la cui parola d'onore e la stretta di mano valgono più di mille atti notarli. La nostra redazione ache in futuro non si limiterà ad accogliere notizie che qualcuno scambia per fakes, ma provengono semplicemente da persone in buona fede