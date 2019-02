Un lupo nel centro abitato di Montazzoli

MONTAZZOLI (CHIETI), 24 FEB - Incontro ravvicinato con un lupo ieri sera, poco prima della mezzanotte, per una automobilista in viale Aldo Moro a Montazzoli. La signora stava rientrando a casa, alla guida della sua auto, quando si è vista attraversare la strada da un lupo, in pieno centro abitato.

L'animale non è sembrato impaurito; avvistamenti del genere sembrano essere sempre più frequenti in prossimità dei centri abitati a dimostrazione della presenza più massiccia anche nel territorio del Vastese.