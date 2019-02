Wi-fi gratuito per tutti, m5s: "Dal governo ottima occasione per ridurre il gap digitale e rilanciare il territorio molisano"

"Da ieri ha preso il via il progetto 'Piazza Wifi Italia' del Ministero dello Sviluppo Economico: un'occasione unica per tutti i Comuni italiani e in particolare quelli con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, per superare l'isolamento digitale e fermare lo spopolamento.

Questo progetto - spiega il gruppo M5S in Consiglio regionale - assume un valore particolarmente importante per la nostra regione che conta numerosi comuni con una popolazione inferiore ai 2 mila abitanti. Ciò consentirà ai paesini molisani di diventare più attrattivi, sia per l'occupazione, sia per la capacità di offrire l'alta qualità della vita del piccolo borgo, con pochi abitanti ma perfettamente connesso con tutto il mondo.

Per il progetto – annunciano i portavoce molisani del MoVimento 5 Stelle - il governo ha stanziato 45 milioni di euro che permetteranno di realizzare aree wi-fi gratuite su tutto il territorio nazionale. I Comuni potranno fare richiesta di punti wifi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it.

Connettività gratuita per tutti i cittadini, per i turisti e per le imprese, significa più informazioni, più libertà, più democrazia. E significa dare la possibilità a territori in difficoltà, come ad esempio quelli colpiti dal sisma del 2016, di rinascere.

Il nostro governo continua a sostenere la crescita e lo sviluppo tecnologico in ogni area del Paese, senza lasciare indietro territori come il Molise, che finora non è mai uscito dall'isolamento, nell'ottica della creazione di una vera Smart Nation".