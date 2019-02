Primarie Pd regionali, il partito agnonese punta sulla consigliera Giuseppina Catauro

Il Pd ad Agnone è vivo e parla al femminile. Dopo l'elezione a segretaria cittadina di Michela Cerbaso, 22enne studentessa universitaria, torna a parlare con il linguaggio di genere anche per le primarie del 3 marzo. In lista, con i Democratici con Facciolla, quindi a sostegno della candidatura dell'ex assessore regionale Vittorino Facciolla, c'è Giuseppina Catauro.

La donna è conosciuta nella cittadina altomolisana come commerciante. La sua esperienza nelle istituzioni ha inizio nel 2016 quando viene eletta, insieme a Maurizio Cacciavillani e Daniele Saia, come consigliera comunale della lista Nuovo Sogno Agnonese. Sarà lei il riferimento dei cittadini di Agnone e di buona parte dell'altomolise all'interno del Partito democratico, portando con se sia le istanze del territorio che della parità di genere in un partito in cui le liste sono però già formate al 50% di donne e al 50% di uomini come richiede lo statuto.

La consigliera Catauro è candidata nella lista Democratici per Facciolla, con capolista Lorenzo Coia presidente della provincia di Isernia. Il suo nome è l'ottavo della lista. Quindi in caso Vittorino Facciolla fosse eletto segretario e la lista a lei collegata fosse quella più votata, il Pd di Agnone avrebbe una rappresentanza certa nell'assemblea regionale del partito.

Per tutti gli agnonesi, iscritti al Pd o meno, e anche per gli elettori di Poggio Sannita, Belmonte del Sannio e Castelverrino sarà possibile votare al seggio elettorale di via Matteotti 19 ad Agnone. Basta portare con se la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Le operazioni di voto sono aperte dalle 8 alle 20. Subito dopo lo spoglio delle schede con i risultati