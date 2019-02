Unimol:370 posti per corsi insegnanti sostegno. Assegnati da Miur per infanzia, primaria e superiori

CAMPOBASSO, 27 FEB - Il Miur, confermando il trend della precedente edizione, ha assegnato all'Università del Molise 370 posti complessivi per il quarto ciclo dei corsi di sostegno per insegnanti. Si tratta del percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia (70 posti), nella scuola primaria (100), nella scuola secondaria di I grado (100), e di II grado (100).