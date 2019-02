Carceri molisane e agente sospeso, domani la conferenza stampa del Sap

Domani 1 marzo 2019, alle ore 11:00, davanti alla Casa di Reclusione di Campobasso sita in Via Cavour, il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Dott. Aldo Di Giacomo, dopo aver visitato l’istituto penitenziario del capoluogo, terrà conferenza stampa per illustrare la situazione delle carceri molisane e del collega sospeso.

La sospensione dell'agente, lo ricordiamo, è arrivata in seguito all'episodio verificatosi davanti al carcere, dove con una pistola puntata avrebbe impedito a un detenuto di fuggire . Quest'ultimo è stato trasferito in un penitenziario del Lazio.