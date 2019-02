Incidente alla Galleria di Pescolanciano, grave il motociclista coinvolto

Grave incidente alle ore 15 circa di oggi, un motociclista è entrato in collisione in Galleria, SS 650 bivio di Pescolanciano , con una Panda che probabilmente viaggiava sulla corsia di sorpasso. All'arrivo dei Vigili del Fuoco il motociclista già era stato trasportato, in codice rosso, all'Ospedale, mentre l'anziano alla guida della Panda era in stato confusionale e comunque è stato affidato alle cure del 118. L'esatta dinamica del grave incidente è al vaglio della la Polizia Stradale di Isernia.