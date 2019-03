Lavoratori forestali, arriva la vittoria dei sindacati: cantieri aperti l'11 marzo

L’Unione sindacale di base dei lavoratori forestali del Molise (USB), rende noto che, in seguito al presidio svolto dagli operatori idraulico forestali iscritti alla scrivente OOSS, dello scorso lunedì 18 febbraio, che ha portato all'incontro con il Presidente Toma, svoltosi nella giornata di sabato 23 febbraio, la cantieristica forestale avrà inizio lunedì 11 marzo 2019.

Ancora una volta il nostro quotidiano impegno ha portato dei risvolti positivi per le sorti dei lavoratori. Le nostre proposte, sottoposte al Presidente Toma in occasione dell'incontro di sabato scorso, e ancor prima all’Ass. re Cavaliere precedentemente, sono state in parte recepite e tramutate in atti, né è testimonianza il fatto che Arsarp applicherà un unico contratto di lavoro agli operatori del settore fino al raggiungimento delle 151 giornate lavorative.

Nel corso della settimana prossima i lavoratori saranno convocati da Arsarp per la sottoscrizione dei contratti di lavoro. Prendiamo atto dell'impegno del Presidente Toma che ha permesso una rapida soluzione della problematica che oramai si protraeva dalla fine di gennaio.

Auspichiamo per il futuro, maggiore sensibilità e attenzione riguardo le problematiche dei lavoratori idraulico forestali del Molise, che troppo spesso si trovano costretti ad elemosinare i propri diritti e difendere la propria dignità.

USB Forestali del Molise, continuerà a monitorare la situazione con il costante impegno che ci ha contraddistinto fin ora, a tutela dei diritti di tutti i lavoratori.