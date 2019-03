Buona scuola, l'esempio di Pettoranello del Molise: ecco la lettera di plauso delle mamme per le maestre Lucietta e Marzia

Gli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato alcune maestre di una scuola elementare molisana, accusate di maltrattamenti ai bambini,hanno scosso profondamente l'opinione pubblica destando preoccupazioni tra genitori, ma anche docenti ed educatori. Ma la scuola italiana è una istituzione sana, uno dei migliori sistemi in Europa, in particolare la scuola primaria modello fino a pochi anni fa da imitare.

Lucietta Amicone coordinatrice del plesso scolastico di Pettoranello del Molise e assessore al comune di Poggio Sannita, docente da molti anni della scuola primaria, con le sue colleghe ha organizzato la festa per il Carnevale per i bambini della scuola. Alla festa hanno partecipato anche genitori e parenti tutti in mascherea,coloratissimi, comprese le maestre, Lucietta indossava una maschera da clown. Divertimento per tutti, canti, balli, musica, coriandoli e tanti dolcetti tipici molisani.

Alla fine della festa una mamma di un bambino ha scritto un meraviglioso attestato di stima per le maestre, Lucietta e Marzia, a conferma che la scuola italiana è un vivaio e una riserva di cultura, professionalità, umanità e pone grande attenzione alla crescita sana dei nostri bambini.

Di seguito la lettera:

"Ci sono maestre che maltrattano i bambini, ma ci sono maestre che organizzano feste di Carnevale al di fuori dell'orario di lavoro. Maestre che organizzano veri e propri spettacoli per i loro bambini, che "invitano" anche gli alunni che sono cresciuti e che frequentano altre scuole.

Queste maestre, come dimostra la foto, lo fanno con il sorriso, con la gioia di fare questo lavoro.

Mi sento estremamente fortunata, entrambi i figli lo sono.

Grazie di tutto Maestra Lucietta Amicone e Maestra Marzia Arena"

Nella foto le mamme dei bambini