Poste Italiane assume postini, selezioni PRIMAVERA – ESTATE 2019

Aperto un nuovo recruiting Poste Italiane per assumerePostini che lavoreranno durante la primavera e l’estate 2019.

Le prossime assunzioni per Portalettere saranno effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato, per le esigenze legate alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone.

Le selezioni interessano tutto il tutto il territorio italiano. Sono rivolte a candidati Diplomati o Laureati e non è richiesta esperienza. La raccolta delle candidature avviene online, tramite la sezione web Poste Italiane Lavora con noi.

Ricordiamo che Poste italiane S.p.A. è una delle più importanti società italiane di servizi e si occupa della gestione del servizio postale e della corrispondenza nel nostro Paese contando su una rete capillare di uffici postali. La società per azioni, il cui capitale è detenuto al 100% dallo Stato italiano tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze, propone anche servizi finanziari, investimenti, bancoposta, servizi assicurativi e per la telefonia mobile. La nuova campagna di recruiting per Portalettere rientra nel piano assunzioni Poste Italiane 2015 – 2020, che prevede la creazione di ben 8Mila posti di lavoro in Poste, di cui 4Mila per i giovani.

SELEZIONI PER POSTINI PRIMAVERA – ESTATE 2019

Da qualche anno, per queste assunzioni Poste Italiane prende in considerazione sia candidati Diplomati sia Laureati, e ha definito una votazione minima per il titolodi studio, quindi la selezione si fa ancora più stringente. Non sono previsti limiti di età, anche se in linea generale l’azienda preferisce dare spazio ai giovani, ma è indispensabile indicare il voto relativo al titolo di studio, in assenza del quale le candidature non saranno prese in considerazione.

POSTE ITALIANE ASSUNZIONI E CONTRATTO

I nuovi posti di lavoro per Portalettere prevedono l’inserimento mediante Contratti a Tempo DeterminatoCTD, a partire dal mese di aprile. Si tratta di assunzioni per la stagione autunnale e invernale. Generalmente gli incarichi di lavoro in Poste Italiane per Postini hanno una durata di 3 o 4 mesi, quindi è probabile che i candidati selezionati saranno impiegati per tutto il periodo primavera estate 2019. Presumibilmente almeno per i mesi di aprile 2019 – maggio 2019 – giugno 2019 – luglio 2019. Dunque si tratta di un lavoro temporaneo (non a tempo indeterminato) a carattere stagionale.

Lo stipendio non viene precisato negli annunci ma in base ad esperienze precedenti, si parla di circa 1.100 Euro al mese. La suddivisione dei posti di lavoro tra Regioni e Province saranno individuate nell’ambito delle Aree Territoriali indicate in base alle esigenze aziendali.

LAVORO PER PORTALETTERE

I Postini si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area di propria competenza.

Requisiti

Per lavorare come Postini per Poste Italiane occorre possedere i seguenti requisiti:

– essere diplomati o laureati, in particolare possedere un diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100 oppure diploma di laurea, anche triennale, con voto minimo 102/110;

– patente di guida in corso di validità;

– idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc);

– certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza);

– per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo.

Non sono richieste conoscenze specifiche.

SEDI LAVORATIVE PER POSTINI

Le selezioni sono aperte per la copertura di posti di lavoro Poste presso le seguenti sedi in Italia, dal Nord al Centro e al Sud:– Lombardia – Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza;

– Piemonte – Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano Cusio Ossola;

– Valle d’Aosta – Aosta;

– Liguria – Imperia, Savona, Genova, La Spezia;

– Veneto – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo;

– Friuli Venezia Giulia – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone;

– Trentino Alto Adige – Trento, Bolzano;

– Emilia Romagna – Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini;

– Marche – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo;

– Toscana – Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato;

– Molise – Campobasso, Isernia;

– Puglia – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta Andria Trani;

– Basilicata – Potenza, Matera;

– Lazio – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone;

– Abruzzo – L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti;

– Sardegna – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia Iglesias;

– Sicilia – Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa;

– Umbria – Perugia, Terni;

– Campania – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno;

– Calabria – Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia.

Si può scegliere una sola area territoriale di preferenza.

PROCESSO DI SELEZIONE PER POSTINI

Come avvengono le selezioni? Da qualche anno, Poste italiane ha introdotto una nuova procedura selettiva, che, generalmente, prevede un test online che i candidati devono affrontare dopo aver inviato il cv in risposta agli annunci di lavoro. Il processo di selezione si svolge, solitamente, in 3 fasi, a cui possono accedere solo i candidati che hanno inviato il cv online e risultano idonei, così articolate:

1) Prima di tutto si riceve una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste Italiane, che annuncia l’avviodell’iter selettivo.



2) Poi, si riceve una convocazione per effettuare un test di ragionamento logico presso una sede dell’azienda. Oppure si riceve una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di candidatura. Questa e-mail consiste nell’invito ad effettuare il test online. L’e-mail sarà spedita dalla Società Giunti OS (info.internet-test@giuntios.it) – la quale è stata incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di recruiting – e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare la prova via web e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

3) Chi supera il test in sede o via web, viene contattato dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione. Questa comprende un colloquio e la prova pratica di guida che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta, il cui superamento è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione. In caso di somministrazione del questionario online, è prevista, prima dell’intervista, una verifica in aula del test svolto da casa, in forma breve, presso una delle sedi aziendali.

Vi consigliamo di verificare periodicamente la casella di posta elettronica dopo aver effettuato la candidatura.

COME CANDIDARSI

Gli interessati alle assunzioni Poste possono inviare il proprio curriculum vitae tramite la sezione Poste Italiane “lavora con noi” del sito web aziendale, dove vengono segnalate le posizioni aperte per Postini. Le candidature vanno inviate entro il 12 marzo 2019.

Vi segnaliamo che Poste Italiane apre periodicamente le selezioni per Portalettere in vista di assunzioni nelle poste in Trentino Alto Adige, nella provincia di Bolzano. Inoltre, in questo periodo, il Gruppo Poste recluta laureati in Economia su tutto il territorio nazionale, da assumere nel ruolo di Consulente Finanziario e commerciale.

ATTENZIONE: PosteItaliane lascia visibili gli annunci nei periodi in cui ha necessità di raccogliere nuove candidature. E’ possibile che vengano inseriti o tolti a distanza di giorni o settimane in funzione delle esigenze di risorse che si vengono a creare. In qualsiasi momento è comunque possibile inviare una candidatura spontanea.

RICHIESTE INFORMAZIONI

Eventuali richieste di chiarimenti sulla selezione non devono essere inviati alla Società Giunti OS ma esclusivamente all’indirizzo evidenziato nel testo della mail.