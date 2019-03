Perdita d'acqua "eterna" zona industriale Agnone: "Da anni nessuno ripara il guasto"

Ci giunge una segnalazione di una perdita d'acqua nell'ambito del comune di Agnone nella cosidetta zoona industriale. Chi segnala afferma che la perdita non è recente bensì risale a più di qualche anno fa e le segnalazioni al comune sono state numerose. Ma perchè nessuno si prende la briga di riparare questa copiosa perdita di acqua? l'acqua è un bene prezioso, una risorsa per la comunità e ha dei costi per i cittadini, e tutto diventa più assurdo se tutto questo accade in un comune dove avviene quasi regolarmente l'interruzione notturna dell'acqua nelle case anche nella stagione delle piogge.