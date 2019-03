Agnone, tutto pronto per le primarie del Pd

In un post sui social Maurizio Cacciavillani, componente della segreteria uscente del Pd annuncia: "Ad Agnone è tutto pronto per le Primarie 2019. Domani si può votare dalle 8 alle 20. La democrazia è qui!". La segretaria del circolo Libero Serafini Carla Cerbaso dopo l'invito al voto e alla partecipazione fatto questa mattina,dal pomeriggio è in sede a disposizione dei cittadini per fornire informazioni su come si vota e chi può votare.

Domani 3 Marzo si vota per scegliere i dirigenti del partito democratico candidati ai vari organismi. Ricordiamo che a livello nazionale i candidati sono tre

Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti in ticket con Anna Ascani.

Zingaretti, Martina e Giachetti sono infatti risultati i candidati più votati dagli iscritti al Partito Democratico che hanno votato nei circoli pd nelle ultime settimane in occasione della prima fase del Congresso Pd.

Per il regionale i candidati sono Vittorino Facciolla, Stefano Buono e Michele Durante. Al primo candidato sono collegate due liste mentre agli altri una lista a testa. Stesso discorso del nazionale come modalità di voto. Tracciando la x sul nome del segretario il voto si estende alla lista. Nel caso di Facciolla si può anche scegliere su quale delle due liste far confluire la propria preferenza.

La sede per lo svolgimento delle elezioni Via Matteotti 13 e si vota dalle ore 8 alle ore 20.

