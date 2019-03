“Prima le persone”, 200 mila in piazza a Milano contro razzismo e discriminazioni

Una manifestazione partecipata, colorata, a ritmo di musica e contro razzismo e discriminazioni. Oggi a Milano sono scese in piazza, secondo gli organizzatori, 200 mila persone provenienti da molte parti d’Italia e che si sono date appuntamento alle 14 si sono ritrovate alla fermata Palestro della metropolitana di Milano per partecipare a “People – prima le persone”. Come Vera, originaria della Nigeria ma in Italia ormai da qualche anno, che da piazza Duomo, mentre balla i Village People, spiega di aver voluto partecipare per «difendere i propri diritti di immigrata».leggi Qui