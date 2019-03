Primarie Pd, buona affluenza in Molise

Buona partecipazione da questa mattina alle 8 di cittadini che si sono recati alle urne in Molise per scegliere i segretari regionale e nazionale del partito democratico. I dati ovviamente non sono definitivi perché i seggi si chiuderanno alle 20 quindi fra circa un'ora. In tutti gli 80 seggi c'è una buona mobilitazione. Per ora non si è verificato alcun inconveniente e la macchina organizzativa funziona alla perfezione.

Scrutatori e presidenti di seggio impegnatissimi da Campobasso ad Agnone pronti a fare il proprio dovere e a spiegare ai cittadini tutto quello che non era chiaro.