Pd, il segretario nazionale è Nicola Zingaretti

Gli spogli non sono terminati ma Nicola Zingaretti sarà sicuramente il nuovo segretario del Pd. Secondo il Comitato organizzatore, ha ottenuto oltre il 60% dei voti alle primarie. Roberto Giachetti, uno degli altri candidati con Maurizio Martina, lo ha chiamato per complimentarsi della vittoria. E Maurizio Martina gli ha augurato 'Buon lavoro'.

Alla consultazione nei gazebo hanno partecipato durante la giornata circa di un milione e 700mila cittadini. Lunghe code, infatti, si sono registrate ovunque in Italia.

Il presidente della Commissione congresso, Gianni Dal Moro ha affermato che "l'affluenza è stata omogenea in tutto il territorio nazionale, senza sacche di difficoltà e con un leggero picco al centro-sud, in particolare nel Lazio e in Campania".

In Molise l'affluenza si mantiene stabile rispetto alle primarie del 30 aprile 2017. Undicimila allora, quasi undicimila ora su 13 mila elettori del partito democratico alle ultime elezioni regionali del 22 aprile 2018. Bisognerà attendere ancora qualche ora per sapere chi tra Vittorino Facciolla, Stefano Buono e Michele Durante ha avuto la meglio.