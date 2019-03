6/3/2019 AUTISMO: In arrivo la giornata della logopedia

Il TEMA della Giornata Europea 2019 è l’ Autismo.

Si parlerà del ruolo del logopedista nei confronti delle persone con Disturbi dello Spettro Autistico e disturbi della comunicazione sociale.

Con la Giornata, come sempre, si intende promuovere il ruolo del logopedista nell’aiutare ogni persona a trovare il miglior modo possibile di comunicare, in tutte le età della vita e con ogni possibile modalità.

Dopo una prima edizione del 1997, nel 2004 il CPLOL (www.cplol.eu ) ha creato la Giornata Europea per aumentare la consapevolezza della professione logopedica in tutta Europa. È stato considerato essenziale sviluppare la consapevolezza pubblica sui disturbi della comunicazione, i loro effetti sulla salute umana, i diritti dei pazienti con disturbi della comunicazione e i modi per aiutarli. Il messaggio della G.E. è che la prevenzione dei disturbi della comunicazione può trarre vantaggio dalla condivisione di conoscenze ed esperienze in tutta Europa. In riferimento a questo, ogni anno viene proposto un tema e, ove possibile, vengono utilizzati uno slogan comune e materiali condivisi.

La Giornata Europea della Logopedia è celebrata ogni anno il 6 marzo, anniversario della fondazione del CPLOL, avvenuta il 6 marzo 1988 a Parigi.

• Per i pazienti, la GE della Logopedia offre informazioni sui disturbi della comunicazione e deglutizione e sulle possibilità di trattamento;

• Per medici, insegnanti e altri professionisti, le attività della GE offrono opportunità di scambio interprofessionale;

• Per i politici, le comunità e le istituzioni locali, la GE porta l'attenzione sul gruppo spesso dimenticato delle persone con problemi di comunicazione che non possono esprimere i loro bisogni allo stesso modo degli altri;

• Per giornalisti e media, le attività della GE offrono una vasta gamma di informazioni interessanti sul linguaggio, la comunicazione e la deglutizione, sui disturbi della comunicazione e sulle possibilità di trattamento;

• Per i logopedisti, la GE offre l’opportunità di mostrare al pubblico il loro contributo nell’ambito della società, della sanità e dell’istruzione; • Per i cittadini, la GE offre molte informazioni sui disturbi del linguaggio e della comunicazione che possono colpire chiunque, loro stessi o un familiare o amico. Quali attività possono essere incorporate?

La celebrazione della GE della Logopedia accresce la consapevolezza dell’opinione pubblica su un’ampia gamma di disturbi della comunicazione e deglutizione e sul ruolo dei logopedisti – le loro valutazioni, approcci e processi terapeutici. È anche un’opportunità per promuovere il lavoro delle associazioni dei logopedisti all’interno di ogni singolo Paese, ma anche a livello europeo. La celebrazione della GE della Logopedia ci consente di dimostrare che i logopedisti in tutta Europa hanno un obiettivo comune e che stiamo lavorando insieme per avere un impatto dinamico sulla promozione della salute e del benessere di bambini e adulti in tutta Europa

Iniziamo a segnalare gli eventi che si svolgeranno nel tempo sul territorio nazionale, in allegato i due che si terranno proprio il 6 marzo

Centri regionali di riferimento autismo dal sito istituto superiore di sanità



http://old.iss.it/binary/auti/cont/Centri_regionali_di_riferimento_AUTI.pdf