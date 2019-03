Primarie Pd : Facciolla segretario con il 53% dei voti

Vittorino Facciolla è il nuovo segretario del partito democratico. Il risultato aggregato arriva dalla bacheca di Lorenzo Coia, presidente della provincia di Isernia e capolista di Democratici per Facciolla.

Questi i numeri:

SCRUTINIO PRIMARIE PD 2019 - SPOGLIO ORE 01.03

VITTORINO FACCIOLLA

VOTI: 6828

53.00%

MICHELE DURANTE

VOTI: 4738

36.78%

STEFANO BUONO

VOTI: 1316

10.22%

A premiare Facciolla sarebbero i paesi basso molisani. A Termoli ha doppiato il risultato di Durante. Stravince anche ad Agnone e a Riccia. A Campobasso le preferenze per il presidente del consiglio comunale sono il doppio rispetto a quelle del consigliere regionale.L’attuale presidente del Consiglio comunale di Palazzo San Giorgio ha portato a casa ben 997 voti; 495, invece, quelli a beneficio dell’ex sindaco di San Martino in Pensilis. Più staccato Stefano Buono, con 112 preferenze. Durante, come da attese, è dunque riuscito a imporsi ovunque in città. Ma non basta.

Facciolla vince anche a Petacciato, Montenero di Bisaccia, Ururi, Portocannone, Guglionesi, e naturalmente San Martino in Pensilis, la cittadina dell’ex sindaco ed ex vicepresidente della giunta regionale, dove c’è stata un’affluenza record, con oltre 1300 votanti. Ecco i risultati dei comuni che hanno già aggregato le preferenze ufficialmente.