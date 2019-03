Centrodestra all'insegna dell'unità anche ad Isernia in vista delle elezioni provinciali in programma il prossimo 24 marzo. 

Lista unica e piena convergenza tra tutte le forze della coalizione sulla squadra da schierare per questo nuovo appuntamento elettorale, che di fatto inaugura una primavera importante, che vedrà gli elettori alle urne anche per europee e amministrative.

Un centrodestra compatto, quindi, che vuole vincere ancora e che pone l'interesse generale al di sopra di rivendicazioni e personalismi.

La lista avrà lo stesso nome di quella presentata a Campobasso lo scorso ottobre, 'Insieme in Provincia', e schiera due esponenti di Forza Italia - che cede un posto dei tre a Tombolini - due rappresentanti di Popolari per l'Italia e Fratelli d'Italia, uno invece per Udc, Orgoglio Molise e Lega, assecondando così la giusta rappresentanza del territorio.

Forza Italia:

1- Di Pasquale Roberto (Isernia)

2- Monaco Angelo (Longano)

Venafro:

3- Tombolini Fabrizio (Venafro)

Popolari per l'Italia:

4- Sacco Manolo (Pescolanciano)

5- Succi Vittoria (Isernia)

Fratelli d'Italia:

6- Di Pilla Rita (Isernia)

7- Antonelli Mario (Isernia)

Udc:

8- Marcovecchio Linda (Agnone)

Orgoglio Molise:

9- Cantone Alfonso (Venafro)

Lega:

10- Di Nardo Gabriella (Castel S. Vincenzo)