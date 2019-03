"Campobasso al centro", l'associazione civica di Massimo Trivisonno scende in campo al fianco del centrodestra

‘Campobasso al Centro’ si affianca a ‘Campobasso del Futuro’. Da ‘Bibenda – Galleria del Vino’, l’imprenditore Massimo Trivisonno è sceso in campo, affiancandosi al movimento civico che fa riferimento al costruttore Angelo Santoro, il quale già aveva svelato i propri obiettivi, in vista delle elezioni Amministrative 2019.

“Alla presentazione di ‘Campobasso del Futuro’ – ha aperto la conferenza stampa Angelo Santoro – ci eravamo lasciati, annunciando che avremmo presentato un altro movimento civico, considerando che siamo un nutrito gruppo di persone desiderose di dare il proprio contributo per la città di Campobasso. Siamo sempre più convinti che l’azione amministrativa debba essere in grado di dare risposte, concrete e celeri, ai cittadini, che non vogliono più essere presi in giro dai tempi della politica”.

“Abbiamo raccolto le esigenze di professionisti che vogliano fare qualcosa per la propria città – così ha esordito Massimo Trivisonno – Partiamo dall’esperienza dei cittadini che si sono messi a disposizione del nostro progetto. Iniziamo dalle buone pratiche e con Angelo Santoro abbiamo riunito un gruppo di persone, che settimanalmente si sta riunendo per stilare dieci punti programmatici, che saranno il cavallo di battaglia del nostro gruppo di lavoro”.

“Commercio e piccole imprese – ha incalzato Trivisonno – sono al centro della nostra agenda. Abbiamo persone motivate che vogliono metterci la faccia”.

“La partita dei prossimi cinque anni è importante – ha proseguito Massimo Trivisonno – Registriamo un’emergenza sociale, che è quella del lavoro. Il gruppo di cittadini che sta lavorando con noi viene dalla base e rispecchia un po’ tutte le fasce sociali, dagli imprenditori, agli impiegati, agli operai, ai disoccupati. Queste persone sono accomunate da un desiderio, che la prossima amministrazione comunale lavori per creare opportunità lavorative. Le famiglie vogliono che i giovani possano restare nella propria città natìa. E io credo che le giovani generazioni debbano essere il futuro del capoluogo molisano”.

“Personalmente – ha concluso Trivisonno – ho una mentalità associativa e imprenditoriale. Riesco a fare gruppo e sono convinto che le nostre due liste avranno un importante peso specifico nell’area del centrodestra”.

MANIFESTO PROGRAMMATICO 'CAMPOBASSO AL CENTRO'

‘Campobasso al Centro’ scende in campo per le elezioni Amministrative 2019. Un gruppo di persone unite sotto un unico scopo: restituire forza e vigore alla città di Campobasso.

‘Campobasso al Centro’ mira a far tornare il capoluogo molisano al centro degli interessi economici, politici e sociali del territorio regionale, partendo dalle periferie della città per arrivare al centro e al borgo antico.

‘Campobasso al Centro’ condivide il progetto e le azioni programmatiche dell’Associazione Politico Culturale ‘Campobasso del Futuro’, rafforzando l’area moderata e l’associazionismo civico all’interno del centrodestra.

‘Campobasso al Centro’, così come ‘Campobasso del Futuro’, mira a porsi affianco ai partiti tradizionali, apportando alla coalizione di centrodestra l’esperienza che arriva dalla società civile.

Il gruppo di persone, che condivide l’esperienza civica, raduna sotto un’unica bandiera diverse professionalità della città di Campobasso, ognuna delle quali interessata a apportare il proprio contributo alla comunità cittadina, al fine di invertire il trend negativo in termini di residenti, occupazionali, dando forza e vigore alle classi deboli con politiche per il sociale, forti e incisive, in favore delle famiglie del capoluogo.

‘Campobasso al Centro’ segue una linea programmatica ben precisa: ripartire dalle opportunità occupazionali che possono essere create dall’azione amministrativa, lanciando un segnale a tutte le attività commerciali e imprenditoriali della città.

Campobasso al Centro