Lanza: #vediamociacampobasso, è tempo di uno spazio politico  comune  a sinistra del PD anche nel Molise

Il risultato delle primarie del Pd a livello regionale non è piaciuto proprio a tutti. Uno di questi è Nicola Lanza di Laboratorio progressista che ha lanciato lo sloga #vediamociacampobasso.

"Con l’elezione di Vittorino Facciolla a Segretario regionale del PD nel Molise - sottolinea- si riconferma il sodalizio vincente e nefasto in regione delle 3 F (Frattura-Fanelli -Facciolla). Noi di Laboratorio Progressista insieme all’OLM al suo Presidente Nicola Frenza e Isernia Domani con Emilio Izzo siamo impegnati da mesi, sul piano nazionale, ad una convergenza ampia di persone movimenti e organizzazioni politiche a sinistra del PD, nella convinzione che occorra costruire uno spazio politico che non segua il solco mercatista e che sappia muoversi dentro il tracciato della Costituzione italiana, solidale e rispettosa dei diritti di tutte le persone. Una convergenza ampia un “fronte popolare” che in relazione ai cambiamenti climatici in atto che stanno trascinando il pianeta in una condizione irreversibile rimetta al centro la conversione ecologica dell’economia, consapevoli come siamo che l’impianto economico liberista ,utile a creare profitto ai grandi interessi economici internazionali che speculano ed impoveriscono parti del pianeta, contribuisce ai fenomeni migratori in atto alimentando le politiche dell’odio e la lotta tra poveri, fomentata da personaggi da operetta che popolano la scena politica nazionale e locale".