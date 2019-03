Consigliere Tedeschi promuove incontro dei Sindaci e i vertici del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, sul rilancio dei territori molisani ricadenti nel Pnalm

Importante opportunità di confronto questa mattina, presso la Provincia di Isernia, tra i Sindaci dei cinque Comuni molisani appartenenti al Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, il presidente del Pnalm, Antonio Carrara, il presidente della Comunità del Parco, Antonio Di Santo, il presidente dell’Ente di via Berta, Lorenzo Coia e il consigliere regionale, Antonio Tedeschi, promotore dell’iniziativa. Un’occasione di dialogo che gli amministratori presenti hanno definito storica, in quanto solo in pochissimi casi è accaduto che tutti i soggetti interessati si siano ritrovati intorno allo stesso tavolo per discutere delle strategie da mettere in campo per un vero e concreto rilancio dei territori molisani ricadenti nel Pnalm. Un sentito ringraziamento è stato pertanto rivolto dai Sindaci di Scapoli, Pizzone, Castel San Vincenzo, Filignano e Rocchetta al Volturno al consigliere Tedeschi, per l’impegno con il quale sta affrontando la questione. La riunione di oggi, infatti, fa seguito all’incontro avuto solo poche settimane fa, a Pescasseroli, con il vertice del Parco e ad un confronto continuo con gli amministratori. Nell’incontro odierno il consigliere Tedeschi è tornato a rimarcare l’esigenza di una maggiore attenzione nei confronti dei territori molisani, chiedendo esplicitamente al Parco di inserire nel bilancio dell’Ente interventi a favore delle nostre aree, nonché la necessità di destinare ai comuni del versante molisano parte del personale già in organico.

“In attesa di porre in essere una strategia di rilancio che possa produrre risultati a lungo termine e alla quale stiamo già lavorando” ha commentato Tedeschi “sono necessarie misure immediate, che diano un concreto segnale di disponibilità a migliorare le condizioni attuali. Serve un cambio di rotta”.

Un’inversione di tendenza condivisa anche dagli amministratori locali presenti alla riunione, che hanno avuto l’opportunità di avanzare le proprie istanze.

Rassicurazioni, al riguardo, sono arrivate dal Presidente del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, il quale ha spiegato che, risolte alcune vicende pregresse relative a contenziosi che hanno ridotto le risorse dell’Ente, sarà d’ora in poi possibile programmare investimenti, verosimilmente già dal prossimo anno. Dal canto loro Carrara e Di Santo hanno rimarcato la necessità di una maggiore sinergia tra tutti i soggetti che operano sul territorio, ovvero Parco, Comuni e Regione, in primis chiedendo di inserire il Pnalm nella strategia di promozione turistica della Regione Molise.

Appello raccolto dal consigliere Tedeschi, che ha assunto l’impegno di aprire un dialogo con il governatore Toma e con l’assessore regionale al ramo, Cotugno, con lo scopo di introdurre il Parco Nazionale nel Piano Strategico del Turismo della Regione.

“Partiamo da qui” ha affermato Tedeschi “dal ritrovato entusiasmo dei nostri amministratori, per programmare insieme il futuro del versante molisano del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. L’incontro si è concluso con l’impegno di tutti noi finalizzato a stilare un progetto di rilancio unico, con l’intenzione di rivederci presto e di programmare una serie di incontri futuri. Quella odierna è stata una giornata storica, continuiamo a lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune. Ringrazio di cuore tutti i presenti” ha concluso Tedeschi “in quanto resto convinto che unendo le forze raggiungeremo importanti risultati”.

Campobasso, 6 marzo 2019

Distinti saluti,

il consigliere regionale Antonio Tedeschi