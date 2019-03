Lotta allo spopolamento, Di Lucente: Soldi a chi va a vivere nei comuni sotto i 2000 abitanti

In una dichiarazione sui social il consigliere regionale Andrea Di Lucente e presidente della 1^ Commissione dichiara:

"SOLDI A CHI VA A VIVERE NEI COMUNI SOTTO I 2.000 ABITANTI

E' una priorità, scritta nera su bianco. I soldi a chi andrà a vivere nei comuni sotto i 2mila abitanti sono una delle azioni strategiche la Regione Molise ha inserito nel Documento di Economia e Finanza Regionale.

E' una misura che ho chiesto a gran voce da sempre e che rientra anche nei piani della nuova legge sulla Montagna, al momento al vaglio della Prima Commissione.

Se vivi in un comune piccolo, magari pure montano, devi poter contare su un sostegno che possa sopperire a quelle mancanze che invece non ha chi vive in città. Così si mettono tutti nelle stesse condizioni. E si garantisce alle aree interne di prosperare"

Andrea Di Lucente