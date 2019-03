Chiusi i bagni pubblici a Agnone, disagi per anziani , disabili e turisti

E' di oggi la notizia della chiusura dei bagni pubblici a Agnone. I servizi erano da tempo in uno stato di degrado deplorevole: porte rotte, specchi frantumati,insufficienti nelle grandi occasioni e sporcizia dilagante Oggi si apprende che sono stati chiusi( definitivamente o temporaneamente?) e che il contratto con la ditta adibita alle pulizie dei servizi è scaduto e probabilmente non rinnovato. Gravissimo fatto che incide negativamente sull'immagine di una cittadina che fa del turismo un suo punto di rilancio. Probabilmente il degrado dei servizi ha spinto l'amministrazione a chiuderli cosi tagliando la testa al toro, il problema del degrado è risolto. Strano modo di risolvere i problemi. A chi si delega questo servizio igienico? Molto probabilmente ai commercianti e chi viene a Agnone può andare al bagno previa consumazione se il locale non è "fuori uso" come spesso ci si sente dire.