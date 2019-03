8 marzo, la caramella al limone di Trenitalia e l'ironia del binario 20 bis: dategli la mantesina

Apparso su fb un post ironico, dissacrante che comunque contiene delle verità sul modello di donna che ancora impone un certo tipo di sottocultura italiana, in particolare in questo caso molisana, modello di donna relegata esclusivamente a mansioni di cuoca,addetta alle pulizie ai mestieri di accudimento in generale, perciò costretta ad indossare un grembiule.

Il post e' su una pagina fb http://Il binario 20 Bis, pagina simpatica e intelligente che tra l'ironico e il faceto pone all'attenzione dei propri followes le disfunzioni e la gestione della tratta ferroviaria Campobasso-Roma. Per l'8 Marzo, Giornata mondiale della donna, il post con titolo shock dice: "8 MARZO: TRENITALIA MOLISE REGALA UNA MANTESINA ALLE DONNE, È POLEMICA

Fa discutere la promozione del Dipartimento regionale dell’azienda di trasporti. Il direttore si difende: “Ma così non si sporcano!” e segue una descrizione di come accedere al regalo."

Gli amministratori della pagina probabilmente si sono ispirati a un fatto vero riferito al messaggio apparso sul sito delle ferrovie e poi prontamente cancellato. che recitava"In occasione della Festa della Donna, il prossimo 8 marzo sui treni Frecciarossa e Frecciarossa 1000, se sei una cliente e viaggi in Executive, o se acquisti un Menù Easy Gourmet o usufruisci del servizio Bar o del Ristorante, riceverai in omaggio una caramella gelèe Caffarel al limone. Offerta valida l'8 marzo 2019, salvo esaurimento scorte".

Naturalmente questo messaggio di Trenitalia non è passato inosservato e ha scatenato l'ironia del web, con meme e battute, al punto che la compagnia lo ha ritirato quasi subito. Ma ancora più ironia e battute, apprezzamenti e anche indignazione da parte delle donne che oramai non accettano nemmeno le battute sulla condizione femminile e la differenza di genere, sta suscitando il post di http://Il binario 20 Bis, qui di seguito:

"Campobasso – È bufera sul Dipartimento Molise di Trenitalia. Dopo la caramella gelèe al limone offerta alle donne che viaggeranno l’8 marzo sui Frecciarossa, arriva la mantesina da cucina per lemolisane che nel giorno della loro festa saliranno a bordo di uno dei treni in servizio sulla tratta Campobasso-Roma. Per ricevere la mantesina in regalo sarà necessario acquistare un biglietto in Executive o in Business e dimostrare di aver portato in viaggio un panino con salsiccia di fegato da casa.

Si tratta di una promozione valida fino a esaurimento scorte, ma intanto è polemica sull’azienda. Sotto l’accusa di “sessismo” è finito Rocco La Verga, Direttore Marketing di Trenitalia Molise. Dal suo ufficio di Matrice ha però replicato alle accuse: “Ma scusate, con la mantesina le donne non si sporcano mentre sono in cucina a preparare la cena a noi maschi, non vedo il problema”.

Trenitalia, su proposta del Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, ha avviato una analisi costi/benefici per capire cosa significa mantesina".

Il post è ironicamente geniale, ma battute a parte, più o meno simpatiche, l'8 marzo giornata mondiale della donna, rimette al centro le questioni della parità di genere e del gap che ancora divide le donne italiane da altri paesi più avanzati, rispetto al lavoro, il genter pay gap e sotto-rappresentate in campi come la scienza, la tecnologia, l’ingegneria, la matematica e il design, la politica.